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Hastalarla teması azaltmak için, ilaç dağıtan robot geliştirdiler

DHA

Hastalarla teması azaltmak için, ilaç dağıtan robot geliştirdiler


Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, özellikle pandemi sürecinde ihtiyacı artan hastalarla temasın azaltılmasını sağlamak için robot geliştirdi. Geliştirilen robot, hastalara ilaçlarını götürerek, sağlık görevlilerinin riskli hastalarla temasını azaltıyor.
Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler Sinan Kestane (18), Mertcan Demir (17) ve Yasin Yeşildağ (16), koronavirüs döneminde sağlık çalışanlarının, koronavirüs hastalarıyla temasını engellemek amacıyla bir robot tasarlamaya karar verdi. Danışman öğretmenleri Alper Ulaş ile birlikte çalışan öğrenciler, okuldaki malzemeler ile sanayiden topladıkları atık malzemelerle 2 ayda uzaktan kontrol edilebilen robot geliştirdi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki robot uzaktan kumandayla hareket ettirilerek hastalara ilaç taşımada kullanılabiliyor. Koronavirüs hastalarıyla teması önleyen robotu tasarlayan öğrenciler geliştirilmesi için destek bekliyor. 
'TEMASSIZ OLARAK HASTAYA İLAÇ GÖTÜREBİLİYOR'
Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Daşan, koronavirüs nedeniyle öğrencilerin sağlık çalışanlarının hastayla temasını engellemek amacıyla bir robot tasarladığını belirterek, "Okulumuz bu konuda çok etkin. Özellikle pandemi sürecinde meslek liselerinin önemini bir kez daha ülkemiz öğrendi ve kanıtsadı. Bu anlamda bizim ARGE ekibimiz var. Danışmanlarıyla birlikte özellikle sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları sağlık sorunlarından korumak için bir çalışma yapalım dedik. ARGE çalışması biten robotumuz şu anda uzaktan temassız olarak herhangi bir hastaya ilacını iletebiliyor. Biz bu çalışma için 2 aydır uğraşıyoruz. Daha önce ilçe genelinde tasarladığımız maskelerle vatandaşa, ihtiyaç sahiplerine, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıttık. Daha sonra böyle bir çalışma düşündük. Arkadaşlarımız kendi imkanları ve özverileriyle bunu yaptılar" dedi 
'ROBOTU GELİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'
Robotun atık malzemelerden üretildiğini ifade eden Daşan, "Robotumuz atık malzemelerle, sanayilerden parça alınarak tasarlandı. Mesela robotun yukarı kaldırma sistemi bir arabanın cam motorundan söküp çocuklar bu hale getirdiler. Çok fazla bir maliyet olmadan 3 bin TL gibi bir parayla yaptık. Bu gibi durumlarda aslında önemli olan bir fikir üretmek ve bu fikir ölçüsünde çocukların ne yapabildiği çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak dış dünyayla iletişim halinde olmaları daha önemli. Bu robotu geliştirmeyi düşünüyoruz. Çok farklı fonksiyonları var. İstenilen yerde çok rahatlıkla kullanılabilir. Alt yapısı ve mantığı güzel bir alet, savunma sanayinde kullanılabilir. Temassız olarak tehlike olan yerlerde kullanılabilir. Özellikle el, ayak kesilerinin çok fazla olduğu fabrikalarda kullanılabilir. Çok daha fazla geliştirilebilme şansı var" diye konuştu.
'PANDEMİ BU FİKRİ ORTAYA ÇIKARDI'
Robotu tasarlayan öğrencilerden Sinan Kestane ise, "Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle konuştuk. Pandemi döneminde koronadan dolayı kimse birbirine yaklaşamıyor. Biz de böyle bir şey düşündük. Sanayiye gittik. Alt tarafını okulumuzdaki mobilya bölümünde yaptık. Elektrik aksamı tamamen bize ait. Bir kutuyu veya başka bir şeyi rahatlıkla getirip, götürebiliyor. İleri ki dönemlerde daha da geliştirmek istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT
2020-10-16 08:30:38

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