Kaybolunca seferler oldular, Pekmez bugün bulundu Sivas’ta yaşayan anne ve oğlu kaybolan kedileri Pekmez’i bulmak için seferber olmuştu, Pekmez bugün bulundu

Sivas’ta yaşayan anne ve oğlu kaybolan kedileri Pekmez’i bulmak için seferber olmuştu, Pekmez bugün bulundu.

Sivas'ta yaşayan Ayşe Taşdemir, yaklaşık 3 yıl önce Siyam cinsi bir kedi sahiplendi. Taşdemir’in ‘Pekmez’ ismini verdiği 3 yaşındaki kedi, geçtiğimiz günlerde İstiklal mahallesinde kayboldu. Genç kadın ve oğlu Resul Buğra Kavak, kayıp kediyi bulmak için seferber oldu. Kent merkezinin farklı noktalarına Pekmez’in fotoğrafının bulunduğu ilanı asan anne ve oğlu, sokakları da tek tek gezerek kayıp kediyi aradı. Ayşe Taşdemir ve oğluna güzel haberse sabah saatlerinde geldi. Kayıp Pekmez, kaybolduğu sokak üzerinde bulunarak aileye teslim edildi. Öten yandan aileye ait aracın lastiğinin patlatılmasıysa kedinin çalınmış olabileceğini düşündürdü.

Resul Buğra Kavak, Pekmez bulunmadan önce yaptığı çağrıda, “3 yıldır beslediğim, canım gibi büyüttüğüm kedim kayboldu. Dün gece saatlerinden itibaren kaybettik, bulamıyoruz. Kendisi bizim için bir evlat gibiydi, evde kardeş gibiydi. Çok neşelide bir hayvandı. Bulan, gören olursa bize ulaşması rica olunur. Çünkü kedimiz aileden birisi gibiydi. Gerçekten çok mağdur durumdayız. Pekmez’i bulmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yaptık. Sivas’ın belli başlı bölgelerine de ilanları yapıştırdık. İlanların üzerinde telefon numaralarımız ve adreslerimiz mevcut. Bulan, gören olursa rabbimin rızası için getirsin“ demişti.

Pekmez’in bulunmasının ardından yaşanan mutluluk ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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