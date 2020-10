Kanserden ölen kızı 'Masal'ın hikayesi, dükkanına isim oldu

Mert Taha VAROLBülent TATLI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaşayan Bülent Doğan (41) 2019 yılında beyninde tümör olduğu için hayatını kaybeden kızı Masal'ın (5) hikayesini, açtığı köfteci dükkanında anlatıyor. Dükkanına 'Masal Baba' ismini veren Doğan, hikayesi ile herkesi duygulandırıyor.

Kentte Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan ve Gültepe Mahallesi'ndeki 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde köftecilik yapan Bülent ve Esra çiftinin 5 yaşındaki kızı Masal'ın beyninde tümör oluştu. Masal, 3 sene içerisinde 2 beyin ameliyatı geçirdi. Birçok kez kemoterapi ve ışın tedavisi gören minik Masal, 2019 yılında hayatını kaybetti. Daha önce çeşitli iş yerlerinde mağaza müdürlüğü yapan Bülent Doğan, işini bırakarak kızının çok sevdiği köfteden yapıp sattığı bir salon açtı. Salonun her yanında kızının anılarını ve fotoğraflarını asan baba Doğan, dükkanının ismini ise 'Masal Baba Köftecisi' koydu.

'ALLAH BİZDEN ÇOK SEVDİ VE CENNETİNE KABUL ETTİ'

Masal'ın 2,5 sene boyunca kanserle mücadele ettiğini söyleyen baba Bülent Doğan, "Masal'ı biz 2019 Kasım ayında kaybettik. 1 sene olmasına çok az kaldı. Masal, 2 buçuk yaşından beri kanserle mücadele etti. Kızım sayısız kemoterapi ve ışın aldı. Masal bu hastalık ile 3 sene savaştı. Yaradan Masal'ı bizden daha çok sevdi ve cennetine kabul etti. Ben daha önce mağaza müdürlüğü yapıyordum. Tıp olarak bize elden bir şey gelemeyeceğini ve beklememiz gerektiği söylendi. Tabi bunu hiçbir anne baba kabul edemezdi. Ben altımda araba ile Türkiye'nin her yerinde ilaç aramaya başladım. Ben yaşatacağım dedim ama olmadı" dedi.

'MASAL'IN ADINI YAŞATMAK İSTEDİM'

Kızı Masal'ın çok güçlü olduğunu ve hikayesini her zaman anlatacağını söyleyen baba Doğan, "Ben bunu insanlara anlatmam gerektiğini düşündüm. Masal'ın adını yaşatmak istedim. Burayı açarak Masal'ın hikayesini resimlerini bu dükkana getirdik. Kar amacıyla açılan bir yer değil. Biz burayı açtık ve her gelene Masal'ın hikayesini anlatıyoruz. Ömrümün yettiği yere kadar da ben bunu anlatacağım. Kanserle ve diğer hastalıklarla savaşın yorucu olduğunu ancak sabredersek sonunda mutluluğa ulaşılabileceğini güçlü olmamız gerektiğini ben Masal'ın hikayesi ile birlikte anlatmaya çalışacağım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL-Bülent TATLI

2020-10-16 12:49:54



