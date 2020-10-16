Altınyayla’da okul servisleri denetlendi Sivas’ın Altınyayla ilçesinde polis ekipleri, okul servislerini Covid-19 tedbirleri kapsamında denetledi.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde polis ekipleri, okul servislerini Covid19 tedbirleri kapsamında denetledi.
Altınyayla İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik polisleri, okulların açılmasıyla faaliyetlerine başlayan okul servislerinde covid19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Trafik polisleri, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Ayrıca ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Altınyayla İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım, “Eğitimöğretim dönemi süresince, çocuklarımızın trafik güvenliğine yönelik ve Covid19 denetimleri kapsamında bu uygulamaların planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.