Altınyayla’da okul servisleri denetlendi Sivas’ın Altınyayla ilçesinde polis ekipleri, okul servislerini Covid-19 tedbirleri kapsamında denetledi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınyayla’da okul servisleri denetlendi Sivas’ın Altınyayla ilçesinde polis ekipleri, okul servislerini Covid-19 tedbirleri kapsamında denetledi.

İHA

Altınyayla’da okul servisleri denetlendi Sivas’ın Altınyayla ilçesinde polis ekipleri, okul servislerini Covid-19 tedbirleri kapsamında denetledi.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde polis ekipleri, okul servislerini Covid19 tedbirleri kapsamında denetledi.
Altınyayla İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik polisleri, okulların açılmasıyla faaliyetlerine başlayan okul servislerinde covid19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Trafik polisleri, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Ayrıca ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Altınyayla İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım, “Eğitimöğretim dönemi süresince, çocuklarımızın trafik güvenliğine yönelik ve Covid19 denetimleri kapsamında bu uygulamaların planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor, Kayserispor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayserispor maçına hazır
Kanserden ölen kızı 'Masal'ın hikayesi, dükkanına isim oldu
YEREL HABERLER Kanserden ölen kızı 'Masal'ın hikayesi, dükkanına ...
Ardahanlı: “Üsküdar maçı zor geçecek” Sivas Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Doğan Ardahanlı: “Puan ve puanlara ihtiyacımız var” “Biz gayretli bir takımız”
YEREL HABERLER Ardahanlı: “Üsküdar maçı zor geçecek” Sivas ...
Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri fethetti
YEREL HABERLER Mamadou Samassa, bir gününü köyde geçirerek gönülleri ...
Kanserden kaybettiği kızının anılarını açtığı köftecide yaşatıyor Sivas’ta 5 yaşındaki kızı Masal’ı kanserden kaybeden baba, mağaza müdürlüğünü bırakarak kızının çok sevdiği köfteden yapıp sattığı bir salon açtı Salonun her yanında kızının anılarını yaşatan baba, iş yerine “Masal Baba Köftecisi” ismini verdi.
YEREL HABERLER Kanserden kaybettiği kızının anılarını açtığı ...
Kaybolunca seferler oldular, Pekmez bugün bulundu Sivas’ta yaşayan anne ve oğlu kaybolan kedileri Pekmez’i bulmak için seferber olmuştu, Pekmez bugün bulundu
YEREL HABERLER Kaybolunca seferler oldular, Pekmez bugün ...
Sivas’ta konut satışında düşüş yaşandı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas’ta eylül ayında 885 konut satıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta konut satışında düşüş yaşandı Türkiye ...
Kaymakam Meral, vatandaşların taleplerini dinledi İmranlı Kaymakamı Hacı Kerim Meral; Ardıçalan, Uyanık, Gelintarla, Refik ve Akkaya köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Meral, vatandaşların taleplerini ...
Hastalarla teması azaltmak için, ilaç dağıtan robot geliştirdiler
YEREL HABERLER Hastalarla teması azaltmak için, ilaç dağıtan robot ...
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı Sivas'ın ...
Markette kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Markette kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı
Kedisinin zehirlendiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Kedisinin zehirlendiğini öğrenince gözyaşlarına ...
Sivas Eylül ayında ihracatta rekor kırdı Sivas’ta Eylül ayında yapılan ihracat geçen yılına Eylül ayına oranla yüzde 41,1 artış gösterdi. Sivas Valiliği katkı sağlayanlara teşekkür etti.
YEREL HABERLER Sivas Eylül ayında ihracatta rekor kırdı Sivas’ta ...
Pancar üreticileri, kapatılan kantarın tekrar açılmasını istiyor
YEREL HABERLER Pancar üreticileri, kapatılan kantarın tekrar ...
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Sivas'ın ...
Gafarlı; “Türkiye yanımızda olunca bizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz’’ Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı temsilen Vali Salih Ayhan’ı ziyaret eden Elçin Gafarlı ve Düsen Kaseinov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginliğine de değinerek kardeşlik mesajı verdiler
YEREL HABERLER Gafarlı; “Türkiye yanımızda olunca bizde kendimizi ...
ASA Hırsızlar polisten kaçamadı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir evden hırsızlık yapan iki şahıs, polis ekiplerinden kaçamadı.
YEREL HABERLER ASA Hırsızlar polisten kaçamadı Sivas’ın Şarkışla ...
149 bin boş makarona el konuldu
YEREL HABERLER 149 bin boş makarona el konuldu
Algın köy ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Algın köy ziyaretlerini sürdürüyor
Sular çekilince arazi beyaza büründü Arazide suların çekilmesiyle zeminde tuz tabakası oluştu, beyaza bürünen arazi ilginç görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Sular çekilince arazi beyaza büründü Arazide suların ...
Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi verildi Sivas’ta bir grup köy sakini, ağaç fidanları ile 10 kilometre uzaklıktan fark edilebilen ay yıldız oluşturdu, diktikleri her fidana da bir şehidin ismi verildi
YEREL HABERLER Ay yıldızlı ormanda her fidana bir şehidin ismi ...
Sivas’ta minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı
TIR devrildi, yangın çıkmasın diye motor kablosunu kesti
YEREL HABERLER TIR devrildi, yangın çıkmasın diye motor kablosunu ...
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X