Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 14.30 sıralarında Kaleardı mahallesi Gezgin sokakla Zümrüt sokağın kesişiminde meydana geldi. M.O.Ş. idaresindeki 58 TC 601 plakalı Tofaş marka otomobille, R.M. idaresindeki 42 V 3399 plakalı Volkswagen marka otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, 42 V 3399 plakalı aracın sürücüsü ve kızı yaralandı. Yararlılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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