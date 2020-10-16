Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bakan Koca o iki şehri açıklayarak uyarmıştı! İşte o illerin korona haritası...

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer İnceöz (21) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gemerek ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ömer İnceöz yönetimindeki 38 EP 227 plakalı motosiklet ile Hamza Ayhan'ın (55) kullandığı minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İnceöz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İnceöz ardından Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İncegöz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2020-10-16 16:45:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.