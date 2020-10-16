Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer İnceöz (21) ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Gemerek ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Ömer İnceöz yönetimindeki 38 EP 227 plakalı motosiklet ile Hamza Ayhan'ın (55) kullandığı minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İnceöz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İnceöz ardından Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İncegöz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN
2020-10-16 16:45:56
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