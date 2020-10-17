Otomobilin aynasına tutunan bisikletlinin, tehlikeli yolculuğu

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)SİVAS'ta bisiklet kullanan bir kişi, seyir halindeki otomobilin yan aynasına tutunarak ilerledi. Bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eğri Köprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde bir otomobile tutunarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisiklet sürücüsü, kazaya davetiye çıkardı. Otomobilin yan aynasına tutunan bisiklet sürücüsü, yaklaşık 200 metre ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-10-17 10:08:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.