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Üngör;“Gazetecilerin yıpranma hakkı basın kartına bağlanmamalı’’ Orhan Üngör, Gazetecilerin ağır ve tehlikeli bir iş yaptığının kabul edilmesine ve yıpranma payının basın kartına bağlanmaması gerektiğini ifade etti

İHA

Üngör;“Gazetecilerin yıpranma hakkı basın kartına bağlanmamalı’’ Orhan Üngör, Gazetecilerin ağır ve tehlikeli bir iş yaptığının kabul edilmesine ve yıpranma payının basın kartına bağlanmaması gerektiğini ifade etti

Orhan Üngör, Gazetecilerin ağır ve tehlikeli bir iş yaptığının kabul edilmesine ve yıpranma payının basın kartına bağlanmaması gerektiğini ifade etti.
Sivas Gazeteciler Derneği, gazetecilerin emeklilikte kazandıkları yıpranma hakkının, basın kartı şartına bağlanmaması gerektiğine dair açıklama bulundu. Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör’ün yaptığı açıklamada, “Anayasa Mahkemesinin “basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin” aldığı karar gereği, 14 Kasım 2020 tarihine kadar, gazetecilerin fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yasama organının “kanuni” düzenleme yapması gerekmektedir. Bu düzenleme şu an komisyondadır. Ancak bu haliyle, yıpranma hakkından yararlanmak basın kartı şartına bağlanmaktadır. Sivas Gazeteciler Derneği olarak, gazetecilik mesleğinin basın kartı sahibi koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmesini, 5953 sayılı yasaya(meslek çalışanlarınca bilinen 212 sayılı yasa ) tabi görev yapan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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