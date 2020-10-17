Maç öncesi dostluk yemeği

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Süper Lig’de bugün oynanacak KayserisporSivasspor maçı öncesi yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler dostluk yemeğinde bir araya geldi. Samimi bir ortamda dostluk havasında geçen yemekte iki takımın durumu, bugün oynanacak maç ile genel futbol konuları konuşuldu.

Sivasspor yönetimi gösterdiği misafirperverlikten ötürü Kayserispor’a teşekkür etti.

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