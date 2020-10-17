Sivasspor’dan galibiyet pozu!

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 5. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Kayserispor’u 31 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızıbeyazlılar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızıbeyazlılara galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ziya Erdal, 60. dakikada Mustapha Yatabare ve 83. dakikada Fayçal Fajr kaydetti. Ligdeki ikinci galibiyetini alan ve Avrupa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kayserispor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.