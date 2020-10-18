Erdoğan Yeşilyurt’un MR’ı çekilecek

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Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt’un durumu çekilecek MR sonucu belli olacak.

DG Sivasspor’un, Süper Lig 5. haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta Erdoğan Yeşilyurt, rakibinin ayağına yaptığı sert müdahale sonucu sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Kırmızıbeyazlı futbolcunun durumu, çekilecek MR sonucu netleşecek.

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