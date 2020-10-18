Sivas'ta Aşık Veysel anısına bağlama ve fötr şapkalı anıt



Bülent TATLI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, belediye tarafından ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu anısına kent merkezindeki kavşak üzerine anıt yapıldı. Aşık Veysel'in bağlaması ve meşhur fötr şapkasının bulunduğu anıt, ilgi çekti.

Sivas Belediyesi tarafından Alibaba Mahallesi'nde Aşık Veysel Bulvarı ile Abdulvahabi Gazi Bulvarı'nın kesiştiği noktadaki refüje ünlü ozan anısına anıt yapıldı. Eserleri ile unutulmazlar arasına giren, sevgi ve kardeşlik dizeleriyle ünlü ozan için yaptırılan anıtta, Aşık Veysel'in bağlaması ile meşhur fötr şapkası simge olarak kullanıldı. Çalışmaları son aşamaya gelen anıt, ilgi çekti.

'MAHALLEMİZ AÇISINDAN GÜZEL OLDU'

Anıtın yapıldığı alanda daha önce süs havuzunun bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, bunun yerine ozanın anıtının yapılmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Mahallede oturan Osman Aktaş "Aşık Veysel dünya genelinde tanınan birisi. Sivas için de önemli birisi. Önceden burada su havuzu vardı. Onu kaldırıp, böyle bir anıt diktiler. Çok da güzel oldu. Aşık Veysel Sivas´ın öne çıkan bir ismi. Bizim ve mahallemiz açısından güzel oldu. Aşık Veysel´i saygı ve rahmet ile anıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Bülent TATLI-Mert VAROL

2020-10-18 15:40:55



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