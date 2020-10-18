Rıza Çalımbay: Çok zor bir maç yapacağız



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, perşembe günü oynayacakları Villarreal maçıyla ilgili, "Takımıma güveniyorum. Hem Avrupa kupasını hem de ligi iyi bir şekilde götürebiliriz. Bizim için şimdi en önemli maç Villarreal maçı. Çok zor bir maç yapacağız. Takım olarak her şeye hazırız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Villarreal maçına hazırlanan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

İlk olarak dün deplasmanda 3-1 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını değerlendiren Çalımbay, "İyi bir maç oynadık. Kayserispor iyi bir takım kurmuş. Maça arayı iyi değerlendirerek başladık. Bütün amacımız Kayserispor karşısında iyi bir skor alarak Avrupa Ligi maçı öncesi moralli bir şekilde Villarreal'a gitmek. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Hata yaptığımız zamanlar da oldu ama genele baktığımız zaman çok iyi oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon bulduk. Daha farklı şekilde kazanabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. İyi oynayarak kazanmak daha da önemliydi" diye konuştu.

"BÜTÜN AMACIMIZ PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK"

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Villarreal ile oynayacakları maçta mevcut oyunun yüzde yüz üstüne çıkmaları gerektiğini belirten Çalımbay, bütün amaçlarının deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek olduğunu söyledi.

Takım olarak zor bir sürece girdiklerini hatırlatan Çalımbay, "Sürekli şekilde maç oynayacağız. Bu bizim için avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Sakatlık olursa sıkıntı yaşayabiliriz. Ben takımıma güveniyorum. Hem Avrupa kupasını hem de ligi iyi bir şekilde götürebiliriz. Bizim için şimdi en önemli maç Villarreal maçı. Çok zor bir maç yapacağız. Takım olarak her şeye hazırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çalımbay açıklama

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-10-18 15:50:04



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