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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sivas’a sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kasa ilçeye bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Belkent kavşağında meydana geldi. Y.D. idaresindeki 41 AKK 754 plakalı Seat marka otomobil Umut Bıyık’ın kullandığı 58 HJ 154 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile ayağında kesi oluşan motosiklet sürücüsü önce Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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