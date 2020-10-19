Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmadı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan avcılara göz açtırmadı.

Av yasağının kalkması ile denetimlerini arttıran ekipler il genelinde gerçekleştirdikleri kontrollerde 364 avcıyı denetledi. Usulsüz avlandığı tespit edilen 37 avcı hakkında işlem yapıldı. Usulsüz avlanan 41 ay hayvanı ve av tüfeğine el konuldu. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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