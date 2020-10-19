Sivas'ta trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu Sivas´ta bu yılın ilk 9 ayında gerçekleşen bin 64 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetti bin 966 kişinin de yaralandı

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Sivas'ta 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, OcakEylül ayları arasında meydana gelen ölümlüyaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı. Trafik Hizmetleri Başkanlığı´ndan derlenen bilgilere göre Sivas ili sınırları içerisinde bu yılın ilk 9 ayında meydana gelen bin 64 ölümlüyaralanmalı trafik kazası sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, bin 966 kişi de yaralandı. Sivas karayolu sınırları içerisinde OcakEylül ayları arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kaza sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.

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