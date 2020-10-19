Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde 6 çocuk, cadde üzerinde seyreden bir kamyonetin arkasına asılarak ilerledi. Çocukların tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden bir süre trafikte ilerleyen çocuklar çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-10-19 11:48:42



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