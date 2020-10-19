Trafik kazası 2 Yaralı

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasKayseri karayolu Şarkışla ilçesi Gürçayır Beldesi yakınlarında meydana geldi. Kazada Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan D. S. (56) yönetimindeki 58 HB 945 plakalı Ford marka hafif ticari otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton bloğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan P. Ş. (56) yaralandı. P.Ş.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Her iki yaralı da Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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