İntihar için çatıya çıktı, meraklılar görüntülemeye çalıştı



Hüsnü Ümit AVCI-Bülent TATLI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 6 katlı apartmanın çatısında intihara kalkışan M.B., polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Meraklılar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Olay, 11.30 sularında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında yaşandı. İddiaya göre maddi sıkıntı yaşadığını öne süren M.B., intihar girişiminde bulunmak için apartmanın çatısına çıktı. Çatıda birinin olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, M.B.'yi intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı. Bu sırada caddede yoğunluk oluşurken, bazı meraklıların ise cep telefonu kamerası ile intihar girişimini görüntülemeye çalıştığı görüldü. Polis ekipleri toplanan kalabalığa koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde ikazlarda bulundu.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirilen M.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Bülent TATLI

2020-10-19 13:34:33



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