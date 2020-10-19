Sivas'ta yerli mor patates hasadı gerçekleştirildi



Mert Taha VAROLArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Hafik ilçesinde yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı, Vali Salih Ayhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Hafik ilçesinde yerli mor patates üretimi yapıldı. İlkbaharda ekimi yapılan 30 dönümlük arazide yaklaşık 100 ton verim alındı. Hasada Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı protokol üyeleri ve Tarım Platformu üyeleri katıldı. Vali Ayhan traktörün direksiyonuna geçerek patates hasadı yaptı. Ardından tarım işçileri ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Salih Ayhan, hazırlanan mor patatesten tattı.

Vali Salih Ayhan, mor patatesin bölgede ilk kez ekildiğini belirterek, "Şu anda hasadını gerçekleştiriyoruz. Halil Rıfat Paşa döneminde 1890'lı yıllarda Sivas'ın topraklarının tarıma uygun olduğunu, verimli olduğunu, önemli bir ihtiyacı karşıladığını ve bu patatesin ekilmesine dair bir tembihnamesi vardır. Rabbime hamdolsun yıllar sonra da bu coğrafyanın çok önemli bir kısmı ve Türkiye'de adından söz ettirecek şekilde patates ekilmesi de çok anlamlı olmuş oldu. Dolayısıyla o zamanki kurulan hayali bugün gerçekleştirmiş olduk. Bilimsel çalışma yapılarak, Ar-Ge çalışmaları yapılarak, yerli üretim yapılıp, yerli marka oluşturularak, besinsel değeri yüksek bu tür patatesin üretilmesi, hasat yapılması önemlidir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN

2020-10-19 14:29:15



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