Sivas Belediyespor, Karabük maçı hazırlıklarına devam etti

Sivas Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Özer Karadaş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması gerçekleştiren yeşilbeyazlılar, son bölümde ise orta şut çalışmasıyla çift kale maç yaptı.
Yeşilbeyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini bekleyecek.
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