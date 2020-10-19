İş makinesi yıkım sırasında doğal gaz borusunu deldi; sızan gaz korkuttu

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Nalbatlar Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki 4 katlı bir binanın yıkımında kullanılan iş makinesi doğal gaz boru hattına zarar verdi. Tahrip olan borudan sızan gaz, etrafa yayılınca çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler caddedeki boru hattından geçen gazı kesti. Tedbir amaçlı cadde bir süre trafiğe kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-10-19 18:44:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.