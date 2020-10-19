Ankara- Sivas YHT hattında test sürüşleri yapılacak



SİVAS, (DHA)ANKARASivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Sivas arasında 25 Ekim'den itibaren test sürüşleri yapılacak.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, güzergah üzerinde bulunan vatandaşların dikkatli olması istenerek, "YerköySivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik İşleri Yapım İşi kapsamında yer alan YerköySivas YHT Projesi'nin hedeflenen, planlanan ve istenen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını teminen 25 Ekim tarihinde saat 08.00'den itibaren YerköyYozgat-SorgunAkdağmadeniYıldızeli ve Sivas arasında 25 kv enerji ile 25 Ekim'den itibaren tren testlerine başlanacaktır. Belirtilen güzergahta vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramamaları için tren hattına yaklaşmak, katener hattının altında dolaşmak, iletken kablolara dokunmak ve elektrik direklerine tırmanmak yasaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-10-19 19:09:26



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