Otomobil pancar yüklü tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

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Sivas’ta pancar yüklü tırın altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza SivasErzincan karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Sivas’tan Erzincan istikametine gitmekte olan F.D. yönetimindeki 06 HY 211 plakalı Toyota marka otomobil, Çukurbelen köyü bağlantı yolundan çıkan M.Ö. yönetimindeki 31 KDE 15 plakalı pancar yüklü tırın altına girdi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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