SCÜ İle TÜRKSOY Arasında İşbirliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, beraberindeki heyetle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaseinov, Sivas'ı daha yakından tanımak, bilim ve edebiyat adamlarını, sanatçıları tanımak için kente geldiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise, “Dünya’da birçok üniversite ile protokolümüz var. Bunlar içerisinde Türk Cumhuriyetleri de mevcut. Biz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerin içerisindeyiz, bundan sonra da bunları artırarak devam ettirmek istiyoruz ” ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi faaliyetlerinin uyumlu bir biçimde gelişmesi için, uluslararası kuruluşlar ve eğitim kurumları arasında, karşılıklı yardımlaşma bağlarının kurulması temennisini göz önünde bulundurmak için protokol imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında sürdürülen kültür, sanat ve akademik alanlar ile ilgili görev ve faaliyetler, Türk kültür ve mirasını korumak ve aktarmak, bu alanda ortaklaşa bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, alan çalışmaları, sergiler, yarışmalar, festivaller, konserler ve turnuvalar düzenlemek gibi birçok alanda ortak iş birliği hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Yıldız, geçtiğimiz yıllarda Azerbaycan ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ortaklaşa yaptığı Kadı Burhaneddin ve Nesimi sempozyumları hakkında kısa bilgi vererek sempozyum sonrası kitap haline getirilen Nesimi kitabını hediye etti.

Ziyarette Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kenan Çarboğa da hazır bulundu.

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