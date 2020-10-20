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Belediyeden Aşıklık ve Ozanlık kültürüne büyük katkı Sivas Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen Kültür ve sanatta Sivas’ı bir adım daha öteye taşıyabilmek amacıyla hazırlanan kitap çıktı

İHA

Belediyeden Aşıklık ve Ozanlık kültürüne büyük katkı Sivas Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen Kültür ve sanatta Sivas’ı bir adım daha öteye taşıyabilmek amacıyla hazırlanan kitap çıktı

Sivas Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen Kültür ve sanatta Sivas’ı bir adım daha öteye taşıyabilmek amacıyla hazırlanan kitap çıktı.
Sivas’ta Âşıklık ve Ozanlık kültürünün yeni nesillere aktarılabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “58. Sanat Yılında Ahmet Ayık ve SİFAHOD” adlı kitap çıktı. Sivas Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen Mehmet Anulur’un kaleme aldığı kitap Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e takdim edildi. Sivas Fasıl Heyeti Âşıklar ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Sivas Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Yazar Mehmet Anulur’unda içinde bulunduğu heyet Başkan Bilgin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Hilmi Bilgin, “Sivas’ın kültürüne ve sanatına destek veren siz kıymetli hemşerilerimizin yanında yer almak bizlerin asli görevidir. Göreve geldiğimiz günden itibaren Sivas'ın sosyal ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması noktasında bizi yönlendiriyorsunuz ve şehrimize değer katacak unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeni nesillere aktarılması noktasında cidden zamanlarını ve emeklerini ayırarak bizlere katkı sağlıyorlar. Geleceğimize katkı sağlıyorlar, kültürümüze ve sanatımıza katkı sağlıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz belediye olarak sadece altyapı üstyapı park ve bahçeyle anılmaktan ziyade Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 94 yılında başlattığı belediyecilik anlayışıyla şehrimizin sosyal ve kültürel anlamda ön plana çıkarılması faaliyetlerinin yürütülmesi nitelikli programlarla nitelikli eserlerin ortaya konulmasını önemsediğimizi belirmiştik ve bunun içinde gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Bilgin, kitabın basımına büyük emek verdi
Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kültür Sosyal İşler Müdürümüz Nevzat Bey ve sizlerin de yönlendirmesiyle birlikte kültürel ve sanatsal çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu çıkan kitabı da önemsiyoruz Emeğinize sağlık Kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilmek adına hazırlanan ve 7 yıllık emeğin meyvesini alacağımız bu kitap hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Ziyarette kitap hakkında bilgiler veren Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Sivas Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, “Sivas’ta Ahmet Ayık’ın yeri ve önemi çok farklıdır. Kültür hayatının içinde her zaman var olmuş. Âşıklık, Ozanlık ve halk oyunlarında araştırmalarda bulunarak bunu yeni nesillere aktarabilmek için büyük gayret ve çaba göstermiştir. Bizlerde istedik ki; Mehmet Alunur’un kaleminden Ahmet Ayık ve Derneği’ni bir kitap haline getirelim ve gelecek nesillerin de faydalanabileceği bir kitabı Sivas’ımıza kazandıralım. Tabi bu işte emek veren arkadaşlarımız var ancak basımı noktasında da Hilmi Başkanımızın desteği de büyük. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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