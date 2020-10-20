Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı Sivas’ta Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten 28 din görevlisi tashih-i huruf kursuna başladı.

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Sivas’ta; Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'anı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla mülakat yoluyla seçilen 28 din görevlisi, İl Müftülüğü Kadıburhaneddin Kur’an Kursu ve Eğitim Merkezinde tashihi huruf kursuna başladı.

6 ay boyunca tashihi huruf kursuna katılacak olan 28 kursiyer hafızlık belgesi olan din görevlilerince yapılan sözlü sınavla belirlendi.

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