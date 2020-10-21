Sivas’ta sis etkili oldu Sivas’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü

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Sivas’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü

Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü. Şehri esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sonrası sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. İlerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti.

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