Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim



Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, hırsızlık yapmak için girdiği evden çıkan R.K. (15), apartman sakinlerince yakalandı. Eve su içmek için girdiğini iddia eden R.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında oturan işitme kaybı olan Mevlüt Darıcı'nın (75) evine doğalgaz borusuna tırmanıp pencereden giren R.K., yaşlı adamın cüzdanındaki yaklaşık 200 TL'yi çalıp, kaçmaya çalıştı. Evden çıkacağı sırada apartman sakinlerince fark edilen R.K., "Su içmek için eve girdim" dedi. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri R.K.'yı yakalayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibine teslim edilen R.K., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL

2020-10-21 20:02:51



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