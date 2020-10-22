Yıldızeli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisi açılıyor

Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisi açılacak.

İlçe, köyler ve ilçe dışından gelen hasta sayısının her geçen gün arttığı Yıldızeli Devlet Hastanesine Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. İbrahim Karagöz başhekim olarak atandı. Ayrıca Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Ünsal Güldemir’in göreve başlaması ile hastanede sağlık hizmetleri yoğunluk kazandı.

Karagöz yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde hastanede yoğun bakım servisinin açılması için çalışma başlatıldığını da belirterek, "Hastanemizin değerli personel kadrosu ile birlikte hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Hastanemize yoğun bakım ünitesi açılması için başvuru yaptık. Kısa zamanda Genel Bakım Ünitesi hasta kabulüne başlayacağız. Ayrıca Sayfa Kesesi ,Guatr , Fıtık, Hemoroid ,Yağ Bezeleri ve Kist , Apandisit gibi ameliyatları gerçekleştirildi. Hastanemizde özveri ile çalışan uzman bir kadromuz bulunmakta, hastanenin genel durumu ile ilgili bir çalışma yaparak ekibimiz ile birlikte Yıldızeli halkına kaliteli hizmete devam edeceğiz” dedi.

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