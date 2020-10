Baraj suları çekildi, köyün mezarlığı ortaya çıktı

Bülent TATLI/HAFİK(Sivas), (DHA)SİVAS'ın Hafik ilçesinde, Pusat Barajı alanı içerisinde kalan Maden köyünün mezarlığı, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kaldı. Kısa sürede tamamen suyla dolan arazideki Maden, Pusat ve Alanyurt köyleri ise taşındı. Her yıl sulama kanallarının açılmasıyla boşalan baraj gölünde köy mezarları da gün yüzüne çıkıyor. Maden köyü ile Alanyurt köyünün eski arazilerinin ortasında bulunan mezarlık ise bu yıl da sonbahar aylarında gün yüzüne çıktı. Mezarların ortaya çıktığını gören köylüler ise bölgeye giderek yakınlarına dua etti. Bazı mezarlardaki kemik ve kafatası parçalarının da ortaya çıktığı mezarlıkta bir de bebek kabri olduğu görüldü.

'BU MEZARLIĞI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ'

Alanyurt köyü muhtarı Abdullah Doldur (57) her yıl suların azalmasıyla mezarlığın ortaya çıktığını söyleyerek, "Köylüler baraj suları çekilince geliyorlar. Burada dua ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Çoğunun kemikleri ve kafatasları çıkmış. Benim de burada yakınlarım ve tanıdıklarım yatıyor" dedi.

Muhtarın eşi Kamile Doldur (59) ise, "Her şey sular altında kaldı. Biz de zaman zaman baraj suyu çekilince bu mezarlığa gelip, dua ediyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Hafik Bülent TATLI

