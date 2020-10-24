Tünel işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 5'i ağır, 26 yaralı (2)

YARALI SAYISI 26'YA ÇIKTI
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ne işçi taşıyan servis midibüsünün devrilldiği kazada, yaralı sayısı 26'ya çıktı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas
2020-10-24 09:37:39
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