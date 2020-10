Çalımbay: “Hakemler rezil maç yönetti” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Kötü değil, rezil bir maç yönettiler” “Ben de ona kırmızı gösteririm öyle bir şansım olsa” “Eskisi gibi olmayacağım”

Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor’a sahasında 20 yenilen DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “20 kişinin arasından atılan şutu ofsayt olarak nasıl görüyorlar anlamıyorum, hiç anlamadım onları da. O yüzden bana göre kötü değil, rezil bir maç yönetti hakem arkadaşlarımız” dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın hakemlerine ateş püskürdü. Çalımbay, “Maça başlarken tabii ki hemen başında gol yemek çok zor bir şey. Golü yedikten sonra karşı takım tamamen defansa çekildi. Maçın 90. dakikasında bir kornerleri dahi yok rakip takımın. Biz her türlü pozisyonları verdik, her türlü riske girdik. En son ikinci golü yerken bile o zaman bile defansımızdan oyuncu çıkardık, forvet aldık gol atalım diye. Ama maalesef bizler takım olarak bayağı bir pozisyona girdik ama son paslar ve son ortalarda onları doğru dürüst yapamadık. Bunu kesinlikle Avrupa Kupası maçı oynayıp tekrar lig maçı oynamaya kesinlikle bağlamıyoruz. Bazı şeyleri bizim yapmamız gerekiyordu, oyuncu arkadaşlarımızın yapması gerekiyordu. Ortaları yapmaları gerekiyordu, bir sürü orta yaptık, bir sürü pozisyon yakaladık. Baskı kurduğumuz anda özellikle ikinci yarı oyuncu değişikliği olsun, taktik değişikliği olsun çok iyi işledi. Ama maalesef son pasları bir türlü değerlendiremedik” diye konuştu.



“Hakem arkadaşlarla bizim geçinmemiz mümkün değil”

Maçın hakemlerini eleştiren deneyimli teknik adam Çalımbay, “Maçın hakemiyle ilgili de bir sürü şey yaşadık. Bir kere bana göre çok kötü bir maç yönettiler ve davranışları hiç iyi değildi. Futbolcu arkadaşlarımıza da iyi değildi. Verdikleri gereksiz fauller vardı. 20 kişinin arasından atılan şutu ofsayt nasıl görüyorlar anlamıyorum, hiç anlamadım onları da. O yüzden bana göre kötü değil, rezil bir maç yönettiler hakem arkadaşlarımız. Burada bizim de çok hatamız oldu, üstün oynamamıza rağmen girdiğimiz pozisyonları daha iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Bunların hepsinden birer ders çıkartacağız. Önümüzde hem Avrupa kupaları var, hem lig var. Kişi olarak sakin birisiyimdir, hiç kimseyle de benim işim olmaz, hakemlerle de olmaz, kimseyle de olmaz ama maalesef bu hakem arkadaşların bazılarıyla bizim geçinmemiz mümkün değil. Ya atılırız biz, ya da başka şeyler olur. Hakem arkadaşların davranışları davranış değil. Mağlup olabiliriz, her şey olabilir ama hiçbir hakem arkadaşımız gelip bizlere konuşamaz. Bizlere gereksiz şekilde kart gösteremez. 20 kişinin arasında ofsaytı gören adamı tebrik ediyorum. O zaman o geri pası da görebilirdi, bazı faulleri de rahatlıkla görebilirdi. Önündeki taç atan adamın yerinden değil, ilerisinden attığını da görebilirdi. Onların hiçbir tanesini görmediler. Sade bizim ofsayt olayını görüyorlar. Son saniye zaten maç 20 olmuş. Onun için hakem arkadaşları tebrik ediyorum. Bugüne kadar en kötü yönetimden bir tanesiydi. Ama bunu kesinlikle maça bağlamıyorum. Hiçbir oyuncuma performansı düşük demem. Eğer yeniyorsak hep beraber yeniyoruz, yeniliyorsak da hep beraber yeniliyoruz. Burada herkesin hatası var mutlaka, bizlerin de herkesin hatası vardır” diye konuştu.



“Avrupa ve lig maçlarına konsantre olacağız”

Avrupa kupası ve lig maçlarına konsantre olacaklarını da söyleyen Çalımbay, “Bu takım hiç bir yerden manevi destek almadan buralara kadar gelmiştir. Buralara kadar Avrupa kupalarına gelmiştir. Bizim geçen sezon da dahil bütün hakemlerin yaptığı, eğer VAR'daki hakemlerin yaptığı şeylere baksak biz belki de şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesiydik. Ama bize yapılan bir sürü şeyler var. Örneğin, Trabzon’a gittiğinde seneden beri Cüneyt Çakır'ı vermemişler. Bizim maça Trabzon maçında Cüneyt Çakır'ı veriyorlar. Örneğin Sörloth ceza alıyor, maça bir gün kala cezasını affediyorlar. Yani böyle şey olabilir mi? Bunu ancak Sivasspor'a yapabilirler. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı yapamazlar. Onun için her zaman Sivasspor öyle haksızlığa geldi. Bugün de öyle. Onun bizim oyuncularımızı suçlama gibi ondan memnun değilim, bundan memnun değilim gibi bir şey söylemem mümkün değil. Biz buralara geldiysek o arkadaşlarımızla geldik. Tabii ki yeni bir takım kurduk ve takımda da daha uyum sağlamayan arkadaşlarımız var. İnşallah onlarda en kısa sürede uyum sağlayacaktır. Bizim şu andaki tek hedefimiz hem kendimiz için oynayacağız hem de Türkiye için oynayacağız. Avrupa kupası maçlarımız var hem de lig maçlarımız var, artık onlara konsantre olacağız. Yani böyle maçlar yaşanır. Artık herkes Sivasspor'a normal bir Sivasspor gibi çıkmıyorlar. Artık onlar tabi Avrupa kupası oynamış bir takım diye çıkıyorlar. Ona göre kapanıyorlar, ona göre de oynuyorlar. Biz içeride son maçlarımızda gol atamıyoruz. Neden gol atamıyoruz çünkü bütün takımlar kapanıyor, çıkmıyorlar. Kolay kolay da gol atamıyorsunuz. Deplasmana gittiğimizde ikisinde 5 gol attık. Yani orada atabiliyoruz, orada şansımız oluyor. Burada zorlanıyoruz. Diğer arkadaşlarımızda biraz uyum sürecini atlatırlarsa inşallah o zaman daha iyi duruma geleceğiz” ifadesini kullandı.



“Böyle hakemlik olmaz”

Çalımbay son olarak, hakemlerin davranışlarının da yanlış olduğunu ifade ederek, “Şimdi bakın, ben sinirli birisi değilim. Hiçbir hakemle de benim aram kötü değildir. Kimseye de bir şey demem ama bugün yapılanlar çok ayıptı. Davranışlar, çok ayıp. Bütün hakem arkadaşların. Biz yenilebiliriz, maç 20 olmuş, sen 20 kişinin arasından ofsaytı nasıl görebiliyorsun? O kadar faulleri görmüyorsunuz 20 kişinin arasından ofsaytı görüyor ve ofsaytı veriyor. Son bir saniye, kornere giden topu ofsayt gösteriyor. Benim kızdığım o. Bir de davranışları. Tabii ki biz kızacağız, tabii ki siz bazen hata yapacaksınız. Hiç bir zaman, biz buraya kadar kendi emeğimizle geldik. Ne bir hakemin yaptığı hatayla puan aldık, nede başka bir şey ama hakem hatalarıyla biz çok puanlar kaybettik. Sadece benim bugün kızıp sinirlenmemin neden hakemlerin yanlış davranmaları. Bakın futbolcu arkadaşlarımızı da nasıl davranıyorlar. Vermedikleri fauller, vermedikleri bir sürü şey olabilir yanlış yapabilirler ama iletişimleri yanlış. Buz gibi soğuk adamlar. Öyle olmamaları gerekiyor. İletişimlerinin çok iyi olması gerekiyor. Kartı gelip göstermiyorlar. Keşke bize de bıraksalar, bizde kart görsek. Ben de ona kırmızı gösteririm öyle bir şansım olsa. Onlar da hata yapıyor, herkes hata yapıyor ama birbirimizle iletişimimizin iyi olması gerekiyor. Benim söylemek istediğim o. Ben diyorum ki Sivasspor'a geçen sene bin tane şey yapıldı birisi çıkıp konuşmadı bile. 2 dakika konuşup geçiyorlar, bu iş böyle. Şimdi bunu mağlup olduk diye konuşmuyoruz sadece bizim son dakika hakemlerle gelişen diyaloğumuz vardı. O ana kadar bir şey yoktu zaten ama davranışları, konuşmaları yakışmıyor. Böyle hakemlik olmaz, benim düşüncem o ama artık ben de eskisi gibi olmayacağım. Biz de ona göre davranacağız” diye konuştu.

