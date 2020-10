Sivas'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protestosu

Mert VAROL-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta sivil toplum kuruluşları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını protesto etti.

Kent meydanında düzenlenen protesto eylemine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İnsani Yardım Derneği (İHH) ve Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) üyeleri katıldı. İslam ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'u protesto eden katılımcılar 'İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Küstahlığı protesto ediyoruz' dövizi açtı.

Protesto eyleminde konuşan İnsani Yardım Derneği (İHH) Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, "Fransa'da ve Avrupa'nın diğer bazı ülkelerinde giderek radikalleşen ırkçı siyasetin gelip dayandığı nokta, Müslümanlar ile topyekun mücadeleye dönüştü. Son dönemde yapılan ayrılıkçı uygulamalar ve açıklamalar; hukuka, inanç özgürlüğüne ve Müslümanlara saygısızlıktır ve provokasyondur" dedi. Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz ise "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış. Macron´un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam´a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Macron sadece kendi kirli siyasetine malzeme aramaktadır" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ SALDIRIYI GÖĞÜSLERİZ"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, Fransa'nın söylemlerini asla kabul etmediklerini belirterek, "Buna verilecek en büyük cevabı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde siyasi görüşü ne olursa olsun 82 milyonun aynı hissiyatla, bir ve beraber vereceğini biliyoruz. Bu bir siyasi mücadele değil, Müslüman Türk milletinin inancına olan saygısı, inancına olan bağlılığıdır. Bugün Azerbaycan'da, Kudüs'te, Libya ve Suriye'de yaşadığımız sorun da ümmetin dağınıklığıdır. 600 yıl boyunca bu dünyaya adaletle hükmettiysek, Anadolu coğrafyasında Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde, zamanın getirdiği teknolojiye sahip olarak her alanda güçlü olduğumuz zaman hem bu coğrafyada hem de İslam ülkelerini toplayarak, olmamız gerektiği noktaya geleceğimize inanıyoruz. Biz inancımız için yaşarız, biz değerlerimiz için yaşarız. Bu değerlerimize yapılan her türlü saldırıyı da bedeli ne olursa olsun 82 milyon göğüsleriz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL-Arife Defne ARSLAN

2020-10-27 15:04:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.