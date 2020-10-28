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UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, Sivas’a geldi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında evinde Azerbaycan ekibi Qarabağ’ı 10 yenen Maccabi Tel Aviv, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Maccabi Tel Aviv, DG Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Giorgos Donis ise idman öncesi bir futbolcusu ile basın toplantısı düzenleyecek.

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