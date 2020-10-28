Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın Maccabi TelAviv ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Kırmızıbeyazlı ekip idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Sivasspor ile Maccabi TelAviv UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın 20.55'te Yeni 4 Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Irfan Peljto görev yapacak.

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