Akıllı biyopsi ile kanser tanısında yüzde 95'lik başarı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat kanseri tanısında doğruluğu ve hassasiyeti yüksek akıllı biyopsi yöntemi ile tanı oranının klasik yönteme oranla yüzde 20 arttığını söyledi

Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat kanseri tanısında doğruluğu ve hassasiyeti yüksek akıllı biyopsi yöntemi ile tanı oranının klasik yönteme oranla yüzde 20 arttığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat kanserini tanımlayarak, prostat kanseri tanısında doğruluğu ve hassasiyeti yüksek akıllı biyopsi yöntemi olan MRTRUS Füzyon’u hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gökhan Gökçe, prostat kanserinin 50 yaşından sonra iyi huylu olarak ortaya çıktığını belirterek, “Dünyada erkeklerde en sık rastlanılan hastalık grubu olan prostat hastalıkları genç yaşlarda daha çok prostat enfeksiyonları olarak görülürken 50’li yaşlardan sonra daha çok iyi huylu prostat büyümesi(BPH) veya prostat kanseri (Pca) olarak karsımıza çıkar" ifadelerini kullandı.



Ölümcül kanserler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor

Dr. Gökhan Gökçe, prostat kanserinin akciğer kanserinden sonra en ölümcül ikinci kanser olduğunu dile getirerek, “Nüfusun hızla yaşlanmasıyla prostat büyümesi ve özellikle prostat kanserini daha sık görmeye başlıyoruz. Prostat kanseri su anda erkeklerde en sık görülen kanser olup ölüm sıralamasında akciğer kanserinin arkasından ikinci sırada gelmektedir. Dolayısıyla yaslanan toplumda oldukça önemli bir sosyal ve medikal problem haline gelmektedir. 50 yaşından sonra erkeklerin hemen hemen yarısında yaşam kalitesini etkileyen işeme problemleri başlamaktadır. Prostat kanseri tanısında parmakla prostat muayenesi ve kanda Prostat Spesifik Antijen(PSA) ölçülmesi önemli klinik bilgi vermektedir. Şüpheli olgularda kesin tanı koymak için prostat biyopsisi yapmak gerekmektedir. Biyopsi, üroloğunuz tarafından prostat muayenenizde şüpheli bir durum görüldüğünde veya kanınızda yüksek PSA değeri saptandığında, prostat bezinizde kanser olup olmadığını tespit etmek için gerçekleştiriliyor. Biyopsi sonucunda varsa kanserin karakteristik özellikleri (yerleşimi, boyutu, saldırganlığı) de değerlendirilerek, bu bilgiler doğrultusunda tedavi yaklaşımı belirleniyor" şeklinde konuştu.



“Tekrarlayan biyopsilere gerek kalmıyor’’

Prostat kanseri tanısında doğruluğu ve hassasiyeti yüksek “akıllı biyopsi” yöntemi olan MRTRUS Füzyon hakkında bilgiler veren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, bu yöntem ile tekrarlayan biyopsilere gerek kalmadığını söyleyerek, “Yumuşak dokuların incelenmesini sağlayan bir tanı yöntemi olan Manyetik Rezonans (MR) görüntülerinin, özel bir yazılım yardımı ile işlenmesi ve gerçek zamanlı pelviste organların görüntüsünü oluşturmanın bir yöntemi olan Trans Rektal Ultrasonografi (TRUS) görüntüsü ile birleştirilmesi esasına dayanır. Gelişmiş MR teknolojisi sayesinde prostatta kanser açısından şüpheli odaklar işaretleniyor; biyopsi sırasında Prostat MRTRUS Füzyon cihazından elde edilen prostat görüntüleri, yine aynı cihazda 3 boyutlu hale dönüştürüldükten sonra MR ile TRUS görüntüleri üst üste getirilerek “füzyon” işlemi gerçekleştiriliyor. Sonrasında biyopsi iğnesi robotik bir kol yardımıyla, işaretlenmiş şüpheli MR bölgelerine yazılımındaki navigasyon özelliği ile yönlendiriliyor ve hedefe yönelik biyopsi işlemi yapılıyor. Bu yöntem sayesinde kanser odakları daha yüksek doğrulukla saptanabiliyor ve tekrarlayan biyopsilere gerek kalmıyor’’ diye konuştu.



En kesin tanı koyma yöntemi

MRTRUS Füzyon biyopsisinin klasik prostat biyopsisine göre üstünlüklerinden bahseden Dr. Gökçe, bu yöntem ile tanı oranının yüzde 95 olduğunu belirterek, “ Klasik yöntemle Trans Rektal Ultrason eşliğinde standart bölgelerden biyopsi örnekleri alınırken, gelişmiş MR görüntülerini gerçek zamanlı ultrason görüntüleri ile birleştiren MRTRUS Füzyon yöntemi prostatın 3 boyutlu haritasını çıkararak biyopsi iğnesini doğrudan kanser şüphesi olan odaklara yönlendiriyor. Muayenesi normal PSA’sı yüksek hastalarda kanser oranı yüzde 2530’dur. Klasik biyopsi, var olan kanserlerin yüzde 7075’ine tanı koyabilir. Biyopside alınan parça sayısına bağlı olarak enfeksiyon ve septik komplikasyon riski koruyucu önlemlere rağmen yüksektir. MRTRUS Füzyon biyopsisiyle ise tanı oranı yüzde 95’in üzerine çıkar. Ayrıca MRTRUS Füzyon biyopsisi hedefe yönelik yapıldığı için alınan parça sayısı az olacağından enfektif komplikasyon ihtimali daha azdır. MRTRUS Füzyon biyopsisi sayesinde özellikle PSA yüksekliği devam eden ve tekrarlayan prostat biyopsilerinde tümör saptanmayan hastalarda klinik açıdan önemli (hastaya zarar verme ihtimali yüksek kanserlerin yakalanma oranı yükselir MRTRUS Füzyon biyopsi sisteminin en önemli avantajlarında bir tanesi de makat yolunun kullanılmamasıdır. Cilt üzerinden direkt prostat görüntülenerek biyopsiler alınmaktadır. Dolayısıyla standart biyopsilerde görülen enfeksiyon, ağrı ve kanama komplikasyonları olmamaktadır. Diğer avantajları ise şöyledir; şu ana kadar ki en kesin tanı koyma yöntemidir. Hedeflenmiş biyopsilerle gereksiz alanların biyopsi dışına çıkartılması. Prostatın MR ve 3D US ile gerçek görüntüsünün elde edilmesi. Standart yönteme göre makat yolu kullanılmadığı için yan etki oranı çok düşüktür. Tekrar biyopsi oranları oldukça düşüktür’’ ifadelerini kullandı.

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