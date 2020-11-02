Max Gradel 2. golünü attı

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DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Max Gradel, Hatayspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye yükseltti.

Süper Lig’de Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da Max Gradel, müsabakanın 6. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 2. golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Gradel, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 6 maçta görev aldı. Hiç kart görmeyen Gradel, 492 dakikada oyunda kaldı.

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