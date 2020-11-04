Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Karabağ, Sivas'a geldi. Azerbaycan temsilcisini havalimanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü izci takımı bando ile karşılarken, konuk ekip yöneticilerine bayrak ve Kuran hediye edildi.

Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında Sivasspor ile yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak Karabağ, uçakla öğle saatlerinde Sivas'a geldi. Konuk takım ve yöneticilerini Nuri Demirağ Havalimanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izci takımı bando ile karşıladı. Öğrencilerden oluşan izciler, kardeş ülke temsilcisine hoş geldiniz mesajı verirken, yöneticilerine ise Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile birlikte Kuran-ı Kerim hediye edildi. Daha sonra sırasıyla Azerbaycan ve Türkiye milli marşları seslendirildi.

Misafir takım kafilesi ardından kendileri için hazırlanan otobüsle kent merkezine giderek kalacakları otele yerleşti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havalimanından görüntüler

-İzcilerin görüntüsü

-Karşılamadan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-04 14:01:11



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