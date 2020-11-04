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Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde

DHA

Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde


Eraydın AYTEKİN Bülent TATLI / SİVAS,(DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi'ndeki iddialarının sürdüğünü belirterek, "Bu maç bizim için final niteliğinde. Kazanmak istiyoruz" dedi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3´üncü maçında Azerbaycan takımı Karabağ ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor´da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Uğur Çiftçi maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
RIZA ÇALIMBAY: MAÇI MUTLAKA İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEMİZ GEREKİYOR
Toplantıda konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Karabağ takımına hoşgeldin diyoruz. Kardeş takımımız, kardeş ülkemiz ve onların acılarını da paylaşıyoruz. Depremde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimizin acılarını da paylaşıyoruz, hepsine Allah rahmet eylesin. Biz tabii ki dost bir ülkeyiz ama sahada da mücadele edeceğiz. İki tarafta kazanmak için oynayacak, biz de kazanmak için oynayacağı. Bizim bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü iddiamızı devam ettirmemiz için çok önemli. Buradan alınacak her puan çok çok önemli. Biz her zaman söylüyoruz hem ülkemiz hem kendimiz için oynuyoruz bu maçı. Biz bu maçı çok iyi bir şekilde bitirdiğimiz takdirde kesinlikle iddiamız devam edecek. Şuanda da halan devam ediliyor. Hala oynanacak 4 maç var biz bu maçları çok iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyoruz. İki tane oynadığmız maç vardı, ikisinde de gol attık, gol atabiliyoruz. Maalesef yediğimiz gollerde oldu. Şimdi bu maçta bütün gayemiz galibiyet üzerine. Onun için her türlü riski de göze alacağız. O maçı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Tabii ki eksik arkadaşlarımız olabilir, dinlendirmek istediğimiz arkadaşlarımız olabilir. Öyle bir şanssızlığımızda var. Maç oynadıktan sonra 2 gün sonra da Galatasaray ile final gibi bir maç oynayacığz. Karabağ maçı bizim için final niteliğinde bir maç mutlaka bunu çok iyi bir şekilde bitirmek zorundayız" dedi.
"GRUP KOLAY DEĞİL"
Kolay maçlar oynamadıklarını ifade eden Çalımbay, "Grup kolay değil, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımları iyi takım. Villarreal zaten iyi bir takım. Onun için bu maçlarda her şey olabilir. Çok dikkatli bir şekilde bizim davranmamız gerekiyor. Bizim her şeyden önce Avrupa Kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz kesinlikle. Kalan 3 maçı da olsun onları da kazanmaya çalışacağız ama bizim için bu maç final niteliğinde bir maç. Ama bizim her şeyden önce koskoca bir ligimiz var. Türkiye Kupamız var. Zaten bizim takımın hiç dinlenme şansı diye bir şey yok. Onun için burada aksilikler sıkıntılar hepsi yaşanıyor. Bizden daha büyük bütçelere sahip olan takımlar daha çok oyuncu alan takımların hepsi elendiler. Hemde umulmadık takımlara elendiler. İyi oynuyoruz, ne Maccabi Tel-Aviv maçında, ne de Villarreal maçında kötü oynadık. İkinsinde de iyi oynadık ve çok güzel goller attık. Amma ikisinde de şanssızlık yaşadık. Bizim takım tam olduğu zaman inanıyorum ki bu gruptan kesinlikle çıkacağız. Ama önemli olan önce bu maçı geçmemiz. Maçı geçebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim sadece sıkıntılarımız sakat ve yorgun olan arkadaşlarımız. Tek dezavantajımız. Önümüzde kocaman bir lig var ve daha ligin başındayız. 21 takımla oynayacağız ve arkasından Türkiye Kupası var. Yani maçlar bitmiyor, maçlar çok. O yüzden de önümüze ve işimize bakmamız gerekiyor. Tek düşüncem sahamızdan galibiyetle ayrılmak başka düşüncem yok" ifadelerini kullandı.
UĞUR ÇİFTÇİ: "KAZANAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ"
Savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise "Azerbaycan bizim dost takımımız. Ülke olarak her zaman yanlarındayız. İyi bir maç olacak inşallah iyi olan kazanır ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz. İçeride iyi oynayıp iyi sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah bu maçta buna başlayacağız. Galibiyet serimizi de bundan sonra oynayacağımız Galatasaray maçıyla devam ettirmek istiyoruz.  Maçlara her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Veriyoruz, veremiyoruz, oluyor, olmuyor maçın içinde kazanmak ve kaybetmek var. İllaki bütün arkadaşlarımız kazanmak için çıkıyor. Kaybediyoruz ama baktığmız şanssız kaybediyoruz. İyi oyun oynuyoruz bazen şanssız kaybediyoruz. Kaybetmemiz gereken maçları kaybediyoruz ve üzülüyoruz. Bazen üzülecek bile vaktimiz olmuyor. Pazartesi maç oynuyoruz, salı toparlanmaya çalışıyoruz, perşembe tekrar maç oynuyoruz. Arkadaşlarımızla daha iyi olmak için oturup konuşuyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Rıza Çalımbay açıklama
-Uğur Çiftçi açıklama
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Bülent TATLI
2020-11-04 16:09:52

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