Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS, (DHA) Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında yarın Karabağ ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Sivasspor, son çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-04 18:06:29



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