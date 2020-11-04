Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS, (DHA) Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında yarın Karabağ ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Sivasspor, son çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenman görüntüleri
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-11-04 18:06:29
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