Sivas´ta bir köy karantinaya alındı

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SİVAS (DHA)SİVAS´ın Kangal ilçesine bağlı Yellice köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda bu geceden itibaren Yellice köyünde karantina uygulanacak. 14 gün boyunca köyün giriş çıkışları kapalı tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-04 20:31:46



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