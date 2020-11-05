Sivas'ta, endemik bitkilerden el dezenfektanı üretildi



SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesindeki İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM), koronavirüsle mücadele çerçevesinde yörede yetişen endemik bitkilerden madımak, kekik ile meyan kökünden kolonya, el dezenfektanı ve sabun üretti.

CÜTAM'ın yaptığı araştırmalar neticesinde bölgede yetişen madımak, kekik ile meyan kökünden koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere temizlik ve dezenfektan ürünleri geliştirildi. CÜTAM Koordinatörü Dr. Ebru Yabaş, "Özellikle son zamanlarda Covid-19 pandemisinden dolayı dezenfektan ve kolonya ürünlerine talep artmaktadır. Bu aşamada biz de özellikle antimikrobiyal aktivite gösteren bitkilerden kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik. Sözü geçen bitkilerin ekstraklarını CÜTAM Aromatik Bitki Araştırma Laboratuvarı'nda kendimiz elde ettik. Literatüre baktığımız zaman antimikrobiyal aktivite gösteren, özellikle Sivas yöresinde yetişen madımak, kekik ve meyan kökü özünden faydalanarak kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik. Bunların üretimini yaptıktan sonra CÜTAM Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızda katı besiyeri üzerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrollerini gerçekleştirerek bunlardan ilginç sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara göre özellikle dezenfektan ürünlerinden madımak ve kekik ürünlerinin daha uzun süre bakterilere karşı aktivite gösterdiklerini gördük" dedi.

'MADIMAK, BAKTERİLERE KARŞI UZUN SÜRE AKTİVİTE GÖSTERİYOR'

Yabaş, son yıllarda yapılan araştırmalarda madımak, kekik ve meyan kökünün antimikrobiyal özelliğe sahip olduğunu gözlemlediklerine ifade ederek, "Daha önce yapılmadığı için böyle bir çalışma yaptık. Sivas yöresine ait endemik bitkilerden olan madımağı ve kekiği bu alanda kullanmayı tercih ettik. Özelikle bitki özlerini CÜTAM Aromatik Bitki Araştırma Laboratuvarımızdan sorumlu Doç. Dr. Esra Uçar Sözmen hocamızın destekleriyle elde ettik. Elde ettiğimiz kolonya, dezenfektan ve sabun ürünleri CÜTAM Araştırma Laboratuvarı'nda üretildi. Yine bu ürünlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrollerini CÜTAM bünyesindeki Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'nda gerçekleştirdik. Bu çalışmayı projelendirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmanın ortaya çıkarılmasında ve yürütülmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız hocama, CÜTAM Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Şimşir hocama teşekkür ederim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-05 11:44:42



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