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Şarkılara-türkülere konu olan Madımak el dezenfektanı oldu Sivas’ta sofraların vazgeçilmesi olan, şifası ve türküleri ile bilinen Madımak, şimdi el dezenfektanı oldu

İHA

Şarkılara-türkülere konu olan Madımak el dezenfektanı oldu Sivas’ta sofraların vazgeçilmesi olan, şifası ve türküleri ile bilinen Madımak, şimdi el dezenfektanı oldu

Sivas’ta sofraların vazgeçilmesi olan, şifası ve türküleri ile bilinen Madımak, şimdi el dezenfektanı oldu.
Covid19 salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kolonya ve dezenfektanlara olan talepte ciddi artış, bilim adamlarını yeni arayışlara itti.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Sivas yöresine ait endemik bitkilerden Madımak, Kekik ile Meyan kökünden; kolonya, el dezenfektanı ve sabun üretti.
Konuyla ilgili açıklama yapan CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yabaş, araştırma ve laboratuvar çalışmalarının tamamlandığını belirtip, “Özellikle son zamanlarda COVID19 pandemisinden dolayı dezenfektan ve kolonya ürünlerine talep artmaktadır. Bu aşamada bizde özellikle antimikrobiyal aktivite gösteren bitkilerden kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik. Sözü geçen bitkilerin ekstraklarını CÜTAM Aromatik Bitki Araştırma Laboratuvarında kendimiz elde ettik. Literatüre baktığımız zaman antimikrobiyal aktivite gösteren, özellikle Sivas yöresinde yetişen madımak, kekik ve meyan kökü özünden faydalanarak kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik. Bunların üretimini yaptıktan sonra CÜTAM Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızda katı besiyeri üzerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrollerini gerçekleştirerek bunlardan ilginç sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara göre özellikle dezenfektan ürünlerinden madımak ve kekik ürünlerinin daha uzun süre bakterilere karşı aktivite gösterdiklerini gördük.” dedi.

Madımak bakterilere karşı uzun süre etkili
Yabaş Madımak bitkisinin bakterilere karşı uzun süreli koruma sağladığını ifade ederek, “Literatürde son yıllarda özellikle madımak kekik ve meyan kökünün antimikrobiyal özelliğe sahip olduğunu gözlemledik. Daha önce yapılmadığı için böyle bir çalışma yaptık. Sivas yöresine ait endemik bitkilerden olan madımağı ve kekiği bu alanda kullanmayı tercih ettik. Özelikle bitki özlerini CÜTAM Aromatik Bitki Araştırma Laboratuvarımızdan sorumlu Doç. Dr. Esra Uçar Sözmen hocamızın destekleriyle elde ettik. Elde ettiğimiz kolonya, dezenfektan ve sabun ürünleri CÜTAM Araştırma Laboratuvarında üretildi. Yine bu ürünlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrollerini CÜTAM bünyesindeki Moleküler Biyoloji Laboratuvarında gerçekleştirdik. Bu çalışmayı projelendirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmanın ortaya çıkarılmasında ve yürütülmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız hocama, CÜTAM Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Şimşir hocama teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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