Soru hazırlayan öğretmenler bilgilendirildi Sivas’ta, Soru Hazırlama Komisyonunda görev alan öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas’ta Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelindeki ortaokul ve liselerde uygulanacak ortak sınavlar ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sınavlar için soru hazırlayan öğretmenler, bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda bir araya geldi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesince Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürü Mesut Kaş ve soru hazırlama ekibinde görev alan öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Savaşçı, gönüllü olarak çalışmalara katılan öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ölçme değerlendirmenin önemine vurgu yapan Savaşçı, öğretmenlerin çok önemli bir sürece katkı ağladığını belirterek "Ölçmediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bu açıdan ölçme ve değerlendirmeye önem veriyoruz. Sağlıklı bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturursak zayıf yönlerimizi güçlendirebilir, güçlü yönlerimizi ise daha da güçlendirebiliriz. Geçen yıl başlattığımız Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi, sürecin ve sonucun ölçüldüğü güzel bir proje oldu. Bu projenin hayata geçirilmesinde ve bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Günümüzde artık sadece bilgiyi ölçen değil öğrencilerimizin analiz ve sentez kabiliyetlerini ölçen sorular ön planda. O nedenle özgün soru tiplerine ulaşılması çok önemli. Sizlerin birbirinden özgün, kaliteli, geçerliliği ve güvenirliği olan sorular hazırlayacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler bu işin mutfağındasınız. Tüm süreci en iyi sizler bilmektesiniz. Dolayısıyla da öğrencilerimiz için faydalı soru tiplerini en iyi hazırlayacak olan sizlersiniz" dedi.

Öğretmenlerin görüş ve önerilerini de dinleyen Savaşçı, örgün ve uzaktan eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaşçı'nın konuşmasının ardından Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürü Mesut Kaş, Milli Eğitim Müdürlüğünce geliştirilen soru hazırlama sistemi başta olmak üzere planlanan çalışmalar ve hazırlanan soruların hangi sınavlarda kullanılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu.

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