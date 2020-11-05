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Vali, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde" hikaye yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Vali Salih Ayhan tarafından altınla ödüllendirildi.

İHA

Vali, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde" hikaye yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Vali Salih Ayhan tarafından altınla ödüllendirildi.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında düzenlenen "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde" hikaye yarışmasında dereceye giren öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.
Yarışmada ilk 3'e giren lise ve ortaokul öğrencileri ile bir süre sohbet eden ve tebriklerini ileten Ayhan, öğrencileri altınla ödüllendirdi.
Milli Eğitim Müdürü Savaşçı ise hikaye yarışmasında dereceye giren 105 eserin bir araya getirildiği "Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Çanakkale Hikâyeleri" kitabını Vali Ayhan'a takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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