UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 2 - Karabağ: 0 (Maç sonucu)

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Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 3. haftasında Azerbaycan ekibi Karabağ’ı ağırlıyor. Müsabaka Sivasspor’un 20 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Qarayev'in uzun pasıyla sağ kanattan topla buluşan Medvedev kaleye doğru koşsa da yetişemediği top auta çıktı.

65. dakikada Karabağ’da Matic'in ortaladığı topu takım arkadaşları değerlendiremedi. Samassa yumruklayarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Owusu'nun pasında Emreli ceza alanı dışından sert bir şutla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Samassa topu kornere çıkardı.

70. dakikada Yasin’in ortasında Kayode savunmadan dönen topu güzel bir vuruşla kaleye göndermek istedi. Kaleci Magomedaliyev güzel bir kurtarışla topu kornere yolladı.

86. dakikada Yasin’in ceza sahası içerine gönderdiği pasta Kayode topa dokundu. Top direkten döndü.

88. dakikada Hakan rakipten aldığı topu ceza sahası içerisine gönderdi. Kayode aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 20



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Sandro Scharer xx, Stephane De Almedia xx, Bekim Zogaj xx

Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Robin xx, Marcelo xx, Uğur xx, Farj xxx, Claudemir xx (Cofie dk. 90 ?), Erdoğan xxx (Gradel dk. 59 xx), Hakan xx, Casimir xx (Yasin dk. 67 x), Yatabare x (Kayode dk. 59 x)

Yedekler: Cone, Kubilay, Muammer

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Karabağ: Magomedaliyev xx, Medvedev x (Mammadov dk. 85 ?), Badavi Hüseynov xx (Abbas Huseynov dk. 61 x), Medina xx, Guerrier xx, Matic xx (İbrahimli dk. 84 ?), Garayev xx, Andrade xx (Emreli dk. 45 xx), Ozobic xx (Gomez dk. 63 xx), Zoubir xx, Owusu xx

Yedekler: Mmmdov, Balayev, Qurbanlı, Bayramov, Hüseynov, Cfrquliyev, Arazlı

Teknik Direktör: Gurban Gurbanov

Goller: Caner (dk. 11), Kayode (dk. 88) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Farj (Sivasspor), Ozobic, Owusu (Karabağ)

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