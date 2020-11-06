Sivasspor - Karabağ maçının ardından



Eraydın AYTEKİN Bülent TATLI / SİVAS (DHA) Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Güzel bir galibiyet aldık, daha da iyi bir takım olacağız" dedi. Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ise "Bu maçı bırakıp, önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında Azerbaycan'ın Karabağ takımını 2-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonunda değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, maçta oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Bizim mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çünkü kazandığımız takdirde şansımız devam edecekti. Bunun için bu maçta her şeyimiz ile oynadık. Kesinlikle bir rotasyon düşünmedik. Gözümüzde Galatasaray maçı yoktu. Bizim için önemli olan bu maçtı. Bazı kesimler bu şekilde düşünebilir. Oynamayan arkadaşlarımızın çoğu zaten sakattı. Maçın başından sonuna kadar saha ve oyun üstünlüğü bizimdi. İkinci yarının sonlarına doğru onlar da daha çok pas yaptılar ama bunu bilerek yaptık. Birincisi takımımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. İkincisi ise 5 günde iki maç oynadık. 2 gün sonra da Galatasaray maçına çıkacağız. Bu şekilde takımda sakatlar olması gayet normal. Şu anda bizim kadar maç oynayan başka bir takım yok. Bu da zaman zaman sıkıntılar yaşatabiliyor. Biz de şu anda bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tek beklentimiz Galatasaray maçından sonra verilecek ara. O arayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sakat arkadaşlarımızın takıma katılması ile hem ligde hem de Avrupa kupası maçlarına daha hazır olacağız. Ben takımıma ve oyuncularımıza güveniyorum. İnşallah sakat arkadaşlarımız da iyileşip takıma katıldıktan sonra bambaşka bir takım olacağız" diye konuştu.

GURBANOV: ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKACAĞIZ

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ise "Sivasspor üç puan kazandı. Defansif oynayan ve hızlı bir rakibe karşı oynadık. Futbolcularım bu maç için çok çalıştılar. Maksimum bir performans ortaya koydular. Kontra ataktan bir gol yedik. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Bu maçta daha düzgün paslaşmamız gerektiğini de gördük. Oyuncu seçiminde farklılık vardı. Ancak taktik olarak farklı oynamadık. 3-4 yeni oyuncu sahaya çıkartmış olsak da oyun sistemimiz düşünce olarak aynıydı. Ancak Sivasspor defansta ve kontra ataklarda çok iyiydi. Böyle tecrübeli futbolculara karşı bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı. Sivasspor da bundan istifade etti" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Gurban Gurbanov'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN Bülent TATLI

2020-11-06 00:07:52



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