Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 23 - Yalıkavak Spor Kulübü: 34

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi 7. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Yalıkavak Spor Kulübü’nü konuk etti. Yalıkavak Spor Kulübü, mücadeleyi 3423 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım da etkili başladı. Daha sonra Yalıkavak rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 1911 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Muğla temsilcisi maçı 11 sayı farkla 3423 kazandı.

Karşılaşmayı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.

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