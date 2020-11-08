Abdurrahim Albayrak: Çok daha güzel günler yakında gelecek

Bülent TATLI/SİVAS, (DHA) GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Biz sezonu Erzurum'da açtık, 3'te 3 yaptık. Güzel günler yakında gelecek" dedi.
Deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Erzurum maçı öncesi yönetim kuruluna gittiğim zaman, kulüpte herkesin morali çok bozuktu. Bir gün öncede Florya´da idmanda Fatih hocamla sohbet ettiğimizde, hocama da aynı ifadeleri kullanmıştım. Lig Erzurum´da başlıyor ve biz sezonu Erzurum´da açıyoruz. Aynı konuşmayı yönetim kurulunda da konuştuğumda herkes çok mutlu oldu. Hepsi söylediklerime inandılar. Biz sezonu Erzurum´da açtık. Erzurum´dan sonra 3´te 3 yaptık. Allah´ıma şükürler olsun çok daha güzel günler yakında gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz, puanımızı 16´ya çıkarttık. Liderle aramızda 1 puan fark var" diye konuştu.
Arda'nın gol atmasını da değerlendiren Albayrak, "Arda Turan´a güvencimiz, inancımız sonsuz. En sonra Florya´daki idmanda da çok azimli ve hırslıydı. Arda, Galatasaray´da çok daha iyi işler yapacak. Uzun yıllar inşallah hem futbolcu olarak, ileride de inşallah teknik ekipte olarak Galatasaray´da hizmet vermeye devam eder. Galatasaray´ın evladıdır. Galatasaraylıdır. Bugün de neler yaptığını gördük. Fatih hocama, teknik heyete ve bütün futbolcu kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Bülent TATLI
2020-11-08 21:56:41
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